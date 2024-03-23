رنا طارق: سعيدة بأول تعاون مع عصام صاصا في «أبو الرجولة» بمسلسل العتاولة

تصدرت أغنية «أبو الرجولة» بعد ساعات من عرضها ضمن أحداث مسلسل العتاولة تريند يوتيوب، غناء عصام صاصا وأحمد موزه في أول تعاون مع الملحنة رنا طارق، الأغنية من توزيع أسامة عبد الهادي.

وأعربت رنا طارق عن سعادتها بهذا التعاون وتصدر الأغنية التريند بعد ساعات قليلة من عرضها في حفل زفاف نصار الشخصية التي يجسدها أحمد السقا من زينة ضمن أحداث مسلسل العتاولة.

تدور أحداث المسلسل في مدينة الإسكندرية، التي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.



مسلسل العتاولة، بطولة النجوم: أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.