أوكرانيا تستنكر اتهامات روسيا بشأن الحادث الإرهابي في موسكو

أصدرت وزارة الخارجية الأوكرانية بيانًا تدين فيه الاتهامات التي وجهتها السلطات الروسية لأوكرانيا بالتورط في إطلاق النار على قاعة حفلات موسيقية في كراسنوهورسك بالقرب من موسكو.

وجاء في البيان، أن الحكومة الأوكرانية تعتبر هذه الاتهامات خطوة استفزازية تهدف إلى زيادة التوتر والتفرقة داخل المجتمع الروسي، وتقوم بتشويه سمعة أوكرانيا على الساحة الدولية.

وأكد البيان أن النظام الروسي يمتلك تاريخًا مليئًا بالاستفزازات الدموية والتضليل السياسي، ودعت المجتمع الدولي إلى رفض هذه الادعاءات الزائفة ودعم جهود أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي.