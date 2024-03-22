تامر عبد الحميد: يكن حسين أول من اكتشفني في الزمالك

روى تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس انضمامه إلى نادي الزمالك لافتا أن الكابتن يكن حسين أول من اكتشفه.

تابع تامر عبد الحميد، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أول مباراة لعبتها مع الفريق الأول كان عمري 16 سنة وكان نهائي كأس مصر بين الزمالك والاتحاد السكندري".

أضاف تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، الحكام ينحازون ساعات للزمالك وأيام للأهلي، لافتا إلى أن الخلافات الكثيرة والإدارات المتعاقبة لنادي الزمالك عامل رئيسي وقوي في تأخير النادي لسنوات ضوئية".

