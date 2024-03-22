تامر عبد الحميد يفتح النار على اتحاد الكرة: "لازم يمشوا"

طالب تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، برحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، قائلا: لازم يمشوا لأنهم لم يقدموا أي شيء للمنتخب".

تابع تامر عبد الحميد، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لجنة الحكام غلابة وأضعف ضلع أو حقلة في المنظومة الرياضية ولا ليهم ضهر ولا سند يحميهم، وتعيين البرتغالي فيتور بيريرا، رئيسا للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، "أكل عيش".

أضاف نجم نادي الزمالك السابق، الحكام ينحازون ساعات للزمالك وللأهلي أيام، لافتا إلى أن الخلافات الكثيرة و الإدارات المتعاقبة لنادي الزمالك عامل رئيسي وقوي في تأخير النادي لسنوات ضوئية".