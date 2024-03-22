نجم الزمالك السابق: الإدارات المتعاقبة أخرت النادي سنوات ضوئية



قال تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الخلافات الكثيرة و الإدارات المتعاقبة لنادي الزمالك عامل رئيسي وقوي في تأخير النادي لسنوات ضوئية".



تابع تامر عبد الحميد، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنقذت نادي الزمالك من فضيحة خلال تقلده إدارة التطوير والاستثمار بالنادي بجهود جبارة، وتعثرنا في الحصول على رخصة الاتحاد الإفريقي وكان النادي مهدد بالحرمان من الاشتراك في مسابقة الكونفدرالية بسبب اشتراط الاتحاد الإفريقي على الأندية المحترفة وجود نشاط لكرة القدم النسائية والزمالك الفريق الوحيد الذي لا يوجد له فريق نسائي".



أضاف توصلنا لحل وهو إبرام عقد رعاية مع أحد الفرق المشتركة في كرة القدم النسائية وتم رفعه على السيستم لحين انتهاء حل أزمة القيد وشراء لاعبات.



