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الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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مسؤول أممي رفيع المستوى يحمل إسرائيل مسئولية عرقلة وصول المساعدات إلى غزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس، إن إسرائيل هي السبب في عدم وصول المساعدات إلى المحتاجين في غزة، وشدد على ضرورة أن تزيل السلطات الإسرائيلية كل العوائق أمام المساعدات، وعلى ضرورة وقف إطلاق النار.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ، إن هناك الكثير من "الجدل وتوجيه أصابع الاتهام" حول التحديات التي تواجه إيصال المساعدات إلى المحتاجين في غزة، ويجب حسم هذا الأمر بشكل نهائي.

وأضاف غريفيثس "أن القيود على توزيع المساعدات داخل غزة يتم وضعها من قبل أولئك الذين يمنعون حركة القوافل التي تهدف إلى إطعام عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من الجوع الشديد.

ويتم وضعها من قبل أولئك الذين يرفضون فتح نقاط العبور المؤدية مباشرة إلى الشمال، حيث يتعرض مئات الآلاف من الأشخاص لخطر المجاعة الوشيك.

ووضعها من قبل أولئك الذين يمنعون دخول الإمدادات المنقذة للحياة للمستشفيات وتنقية المياه.

ويتم وضعها من قبل أولئك الذين يواصلون قصف غزة".

وشدد مارتن غريفيثس على الحاجة إلى أن ترفع إسرائيل كافة العوائق أمام المساعدات، وإلى وقف إطلاق النار الآن.

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