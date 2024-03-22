سيمون لـ"البوابة نيوز": الموسم الرمضاني يظلم الأعمال الجيدة.. وأنا ضد تصنيف البطولة النسائية

علقت الفنانة سيمون على كثرة الأعمال الفنية فى الموسم الرمضاني، وأن الوضع أصبح مزدحما أكثر بالأعمال والمسلسلات الفنية المعروضة، وهو ما يمثل ضغط للفنان والمشاهد والجمهور والمتلقي.



وأضافت الفنانة سيمون فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أصبح الفنان يقوم بأكثر من عمل فى نفس الموسم بسبب كثرة المسلسلات، وهنا تكون المقارنة ظالمة بعض الشيء، والجمهور والذوق العام يتغير مع تغير الثقافات والعادات ودخول التكنولوجيا، وهكذا الكثير من الاختلافات.

واستنكرت مصطلحات البطولة النسائية وأكدت أنها ضد هذا التصنيف، فبمجرد أن نقول بطولة نسائية هو يعني أنها لا تتساوى مع الرجل، وتحدث التفرقة، والمرأة والرجل روحين فى جسد واحد لا يمكن الفصل بينهما، المرأة فى الفن تقدم علامات فنية والرجل أيضا يقدم علامات فنية، «مش معنى إنه فيلم فاتن حمامة يبقي مفيش قدامها عمر الشريف.. والعكس صحيح»، وأدوار كل منهم تكمل الآخر فنيا ورياضيا، والاختلاف الوحيد بين الرجل والمرأة خلقة الله ليكمل كل منهما الآخر.

تشارك الفنانة سيمون فى السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "صيد العقارب"، مع مجموعة كبيرة من النجوم غادة عبدالرازق، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، محمد على رزق، منال سلامة، تأليف باهر دويدار والإخراج أحمد حسن.