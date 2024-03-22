اقرأ غدًا في «البوابة».. الاتحاد الأوروبى قلق إزاء الوضع الإنسانى «الكارثى» فى غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 23 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الاتحاد الأوروبى قلق إزاء الوضع الإنسانى «الكارثى» فى غزة

أوروبا تطالب بهدنة إنسانية ووقف فورى للقتال

قبرص تسعى لتعبئة «أكبر عدد ممكن من السفن» لمساعدة القطاع

الكرملين يعترف: روسيا فى حالة حرب

«زيلينسكى:» موسكو هاجمت كييف بأكثر من 90 صاروخا خلال الليل

السيسي يؤدى صلاة الجمعة فى مسجد المشير بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

اضطرابات البحر الأحمر الملاحية تهدد الهند بأزمة اقتصادية

أزمة تصدير الغاز المسال.. 16 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد «بايدن»

مقتل 23 جنديا فى كمين إرهابى غرب النيجر

خيمة البوابة

انتصار: قضية «أعلى نسبة مشاهدة» شغلتنى منذ مدة

فنانات يقدمن دور الأم فى الدراما الرمضانية 2024

الشاعر صلاح اللقانى.. حدوتة مصرية