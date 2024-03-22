غدا .. «التحالف الوطنى» يبدأ الأدوار الإقصائية للدورة الرمضانية بالفيوم

قال النائب محمد الجارحي الأمين العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الفيوم، إن مباريات الأدوار الإقصائية ، للدورة الرمضانية التي تنظمها مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، وتضم قري ومراكز المحافظة، تبدأ غدا السبت.

وشهدت مباريات المجموعات منافسة شرسة بين الفرق المتنافسة علي الصعود، ومتابعة شعبية من جماهير الفرق المشاركة، وبحضور قيادات أمانة التحالف الوطني بالمحافظة ومشاركة عدد من قدامى اللاعبين والكشافين التابعين لأندية كبيرة تلعب في مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم بمختلف الدوريات.

واضاف النائب محمد الجارحى الأمين العام للتحالف الوطني لمحافظة الفيوم، المباراة لختامية سبخضرها كل قيادات التحالف بمحافظة الفيوم، وسيتم دعوة رياضيين ولاعبين قدامي من كبري الفرق المصرية.

فيما قالت الدكتورة داليا الجارحي، امين صندوق مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية ، التي تنظم الدورة، أن الفرق التي تحصل علي المراكز الثلاث الأولي، ستحصل علي جوائز مالية قيمة، وشهادات تقدير من التحالف الوطني المركزى وبحضور قيادات التحالف الوطني بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلي كأس البطولة المركز الاول، وكئوس أحسن لاعب وأحسن حارس وأفضل ناشئ والفريق صاحب أفضل روح رياضية، واللاعب صاحب أفضل روح رياضية، كما سيتم تكريم كل الفرق المشاركة.