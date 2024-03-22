كلاكيت تاني مرة.. ثنائي الأهلي والزمالك في حلقة اليوم ببرنامج "رامز جاب من الآخر"

يستضيف الفنان رامز جلال في برنامجه التلفزيوني "رامز جاب من الآخر"، كلا من اللاعب إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، وأحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، ضحايا رامز جلال اليوم

يذكر أن، حل الثنائي محمود كهربا وعبدالله السعيد لاعبي النادي الأهلي والزمالك، ضيوفًا في الحلقة الثامنة من برنامج "رامز جاب من الآخر"، حقق الفنان رامز جلال نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا على مدار 14 عام من خلال سلسلة البرامج الترفيهية التي قدمها في المواسم الماضية.

تقوم فكرة برنامج رامز جلال هذا العام على تنفيذ مقلب بين اثنين من المشاهير، بعضهما حادث خلاف بينهما أبرزهم؛ أحمد السقا، وباسم سمرة، وآيتن عامر، وطارق لطفي، ومحمد أنور، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبدالناصر زيدان، ومحمد رياض، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.