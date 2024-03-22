مركز شباب المدينة بالسويس يُطلق دورة رمضانية لكرة السلة

اعلن مركز شباب المدينة بمحافظة السويس، برئاسة المهندس سيد خطاب، عن انطلاق دورته الرمضانية لكرة السلة غدًا السبت، الموافق 24 مارس، تأتي هذه الدورة بالتعاون مع منطقة السويس لكرة السلة برئاسة الكابتن طارق سمير، وتقام على ملعب المركز بحي الأربعين.

أوضح المهندس سيد خطاب أن المركز حرص هذا العام على تنظيم دورة رمضانية لكرة السلة. تأتي هذه الخطوة من منطلق حرص المركز على تشجيع باقي الألعاب الجماعية في شهر رمضان الكريم، وعدم الاكتفاء بتنظيم دورات لكرة القدم فقط.

أضاف "خطاب" أن مركز شباب المدينة يتمتع بتاريخ كبير في لعبة كرة السلة، حيث ساهم في إخراج عدد من اللاعبين الموهوبين الذين لعبوا في نوادي الدوري الممتاز. لذلك، تأتي فكرة مواصلة المركز دوره في اكتشاف مواهب جديدة في تلك اللعبة.

قال عمرو كمال، أمين الصندوق ورئيس اللجنة المنظمة، أن الدورة تشهد مشاركة واسعة من قبل العديد من المراكز والنوادي الموجودة في نطاق المحافظة. تتضمن الدورة ثلاث مسابقات:

مسابقة للناشئين من الشباب (6 فرق)

مسابقة للفتيات (7 فرق)

مسابقة مفتوحة للجميع (7 فرق)

تُعد دورة مركز شباب المدينة الرمضانية لكرة السلة حدثًا رياضيًا هامًا يُساهم في إثراء شهر رمضان المبارك بالأنشطة الرياضية المتنوعة. كما تُتيح الدورة الفرصة للشباب والشابات لممارسة رياضة كرة السلة واكتشاف مواهب جديدة في تلك اللعبة.