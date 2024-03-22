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الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مندوب الصين بمجلس الأمن ينتقد مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة

ليو جيبي المندوب
ليو جيبي المندوب الصيني بمجلس الأمن
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قال ليو جيبي  المندوب الصيني بمجلس الأمن اليوم الجمعة أن مشروع القرار الأمريكي تهرّب من القضية الأكثر مركزية وهي وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

و اضاف   المندوب الصيني: يظل النص النهائي لمشروع القرار الأمريكي غامضا ولا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار.

و لفت إلى أن  هناك مشروع قرار آخر واضح في مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وتابع: مجلس الأمن يتململ ولم يتخذ أي إجراءات لوقف إطلاق النار بغزة، وما يهم الآن هو التحرك لتحقيق وقف لإطلاق النار والنهوض بحل دائم للقضية الفلسطينية

و استخدمت روسيا والصين، اليوم الجمعة، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لرفض مشروع قرار أمريكي يهدف إلى دعم دعوة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، شريطة الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حماس في القطاع.

المندوب الصيني مشروع القرار الأمريكي مجلس الأمن