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الجمعة 22 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزور رئيس الكنيسة الإنجيلية وبطريرك الموارنة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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زار الدكتور القس جيري بيلاي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي ، رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيليّة في سوريا ولبنان، أمين عام السينودس الإنجيلي الوطني في سوريا ولبنان، وعضو اللّجنة التنفيذيّة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وذلك في مكتبه في مقرّ المجمع الأعلى للطائفة الإنجيليّة في سوريا ولبنان - الرابية، بحضور القسّيسة نجلا قصّاب، والقسّ جورج مراد.

شمل الوفد الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس، الأمين العام المشارك في المجلس الأب د. نقولا بسترس، وفد من المجلس، والمسؤولة عن برامج مجلس الكنائس العالمي في الشرق الأوسط السيّدة كارلا

وفي سياق متصل زار البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الرَّاعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة، في الصرح البطريركي في بكركي، بحضور النائب البطريركي العام  المطران بولس الصياح.

خيجويان.

 

 

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الدكتور القس جيري بيلاي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلي ة في سوريا ولبنان الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الر اعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة