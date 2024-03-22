حظر الصيام.. الاتحاد الفرنسي لكرة القدم متهم بالتمييز الديني ضد المسلمين

أثار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الجدل مرة أخرى بسبب تقارير عن سياسة يبدو أنها تحظر على الرياضيين المسلمين الصيام خلال شهر رمضان المبارك أثناء وجودهم في المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني. ووفقا لما نشرته التايم، أثارت هذه الخطوة ردود فعل عنيفة، حيث أدانها النقاد باعتبارها انتهاكًا للحرية الدينية وعملاً من أعمال التمييز ضد اللاعبين المسلمين.

أثارت السياسة المبلغ عنها، والتي تهدف إلى دعم مبدأ العلمانية، انتقادات حادة من مختلف الجهات. ونددت شيرين أحمد، الصحفية والمدافعة الرياضية الكندية، بهذه الخطوة باعتبارها مؤشرا على موقف فرنسا من السلوك المناهض للمسلمين، وسلطت الضوء على الطبيعة المثيرة للجدل للقضية.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تنص السياسة على عدم تعديل أنشطة الفريق، بما في ذلك الاجتماعات والوجبات والدورات التدريبية، لتلائم الممارسات الدينية. يُزعم أن اللاعبين الذين يحتفلون بشهر رمضان يُطلب منهم عدم الصيام أثناء تواجدهم في معسكر تدريب كليرفونتين.

وقد أدى الجدل بالفعل إلى تداعيات داخل مجتمع كرة القدم الفرنسي. وبحسب ما ورد غادر محمدو دياوارا، لاعب خط الوسط الشاب، منتخب فرنسا تحت 19 عامًا ردًا على حظر الصيام. وأعرب وكيل لم يكشف عنه هويته لموقع تايم، يمثل العديد من اللاعبين عن استياء الرياضيين، مشيرًا إلى عدم احترام معتقداتهم الدينية.

ودافع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، عن موقف الاتحاد، مشددًا على أهمية الحفاظ على إطار محايد داخل المنتخب الوطني. وأشار إلى المادة الأولى من النظام الأساسي للاتحاد والتي تحظر أي تعبير سياسي أو عقائدي أو ديني أو نقابي أثناء المسابقات والفعاليات.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم انتقادات بشأن طريقة تعامله مع الأمور الدينية. وفي العام الماضي، تعرض الاتحاد لانتقادات بسبب توجيهه الحكام بعدم إيقاف المباريات خلال شهر رمضان للسماح للاعبين الصائمين بتناول السوائل وتناول الطعام. وقد تم إدانة هذه الخطوة على نطاق واسع باعتبارها تمييزية، لا سيما في ضوء الممارسات التي تتبناها الدوريات في بلدان أخرى.