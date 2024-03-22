التموين: تشديد الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

شدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، على تكثيف الرقابة علي محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وذلك بعد قرارات وزير البترول ولجنة تسعير المواد البترولية بزيادة أسعار المواد البترولية.

وحرصت حملات مديرية التموين بأسيوط برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع جميع مديري الإدارات التموينية ورؤساء المكاتب التموينية على المرور علي المحطات ومستودعات البوتاجاز وذلك لمتابعة الأرصدة ومراقبة مدي الالتزام بالأسعار الجديدة عقب زيادة أسعار المواد البترولية.

وتم التأكد من توافر الأرصدة وعدم وجود أي مشكلات او شكاوي.