مساجد شمال سيناء تواصل فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل

أعلن الشيخ محمود مرزوق، وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء على مواصلة مساجد شمال سيناء فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل، حيث شهدت المساجد إقبالًا كثيفًا من الأطفال على حضور البرنامج التثقيفي الذي يعقد كل أسبوع بمشاركة نخبة من السادة العلماء أئمة المساجد المتميزين الذين يبذلون قصارى جهدهم للإرتقاء بالتوجهات الفكرية للأطفال، وصقل مواهبهم، واستثمار طاقاتهم.

أشار إلى قيام مساجد مديرية أوقاف شمال سيناء بجلسات جماعية لتلاوة القرآن الكريم ضمن برنامج ختم القرآن الكريم: «صحح قراءتك»، والذى أطلقته وزارة الأوقاف على مستوى جميع المديريات الإقليمية، حيث يشارك الجمهور مع إمام المسجد بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم يوميًا بنظام المصحف المعلم من أول سورة الفاتحة فسورة البقرة إلى سورة الناس.

كما أعلن الشيخ محمود مرزوق، وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء عن قيام القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية بخطبة وأداء صلاة الجمعة في مساجد مدينة الشيخ زويد ورفح وقرية الجورة، حيث تناولت الخطبة موضوع «رمضان شهر الانتصارات».

و تضم القافلة الدعوية المشتركة ثمانية من علماء وزارة الأوقاف وثلاثة من علماء الأزهر الشريف واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث تحدثوا جميعًا حول موضوع «رمضان شهر الانتصارات»