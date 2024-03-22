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الجمعة 22 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يتابع انتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس ويوجه بالإلتزام بالتعريفة الجديدة

محافظ أسوان يتابع
محافظ أسوان يتابع إنتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان انتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك عبر أجهزة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام المحافظة بإشراف من العميد أحمد عز .

وكلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمتابعة إنتظام العمل داخل مواقف السرفيس ، والإلتزام بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها ، وشدد اللواء أشرف عطية على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفورى معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور أسوان للحد من أى تجاوزات لبعض السائقين، علاوة على تنظيم مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم حملات تفتيش على 83 محطة وقود لمتابعة توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة بها، والتي تم إعلانها عبر اللوحات الإلكترونية بكل محطة .

وأكد أنه فى حالة مخالفة أى سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسى يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقم الخط الساخن ١١٤ بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات ، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955 ، بجانب رقم 16528 شكاوى مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 .

وجدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية قررت تصحيح أسعارها اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 22/3/2024 ليصبح 13.5 جنيه للتر البنزين 95، و 12.5 جنيه للتر البنزين 92، و 11 جنيه للتر البنزين 80، و 10 جنيه للتر السولار، و 6.5 / م3 لغاز تموين السيارات، و100 جنيه لأسطوانة البوتاجاز.

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محطات الوقود مواقف السرفيس التعريفة الجديدة أخبار محافظة أسوان