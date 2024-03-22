أمنية تبدع فى الإنشاد الدينى والابتهالات

نجحت أمنية عبادة سعد بدر صاحبة الـ 21 عاما الحاصلة على ليسانس الدراسات الاسلامية جامعة الازهر بدمنهور والمقيمة بمركز الدلنجات محافظة البحيرة فى إبهار الجميع بصوتها المتميز والابداعي فى الإنشاد الديني والابتهالات لتصنع البهجة فى وجه جميع من يشاهدها لتجسد روحها الفنية فى إنشاء مزج جديد بين الالقاء والانشاد الدينى .

استطاعت من خلال موهبتها التى لازمتها منذ 10 سنوات واكثر ان تكون شخصية مختلفة فى مجالها وقد وصلت إلى شخصيتها الفنية والروح التى بنيت عليها من خلال مشاركة أصدقائها فى العديد من الأعمال .

تقول: بدايتي كان شغفا وحبا للانشاد عموما من وأنا بدرس حبيت اجرب وسط العديد من الزملاء بالجامعة وكان ملفتا جدا للنظر ومكنش فى بالى خالص الموضوع ممكن يكبر ويوصل للدرجة دى وانى ابقى معروفة اطلب بالاسم فى الكثير من البرامج .

البداية انا بحب متابعة اذاعة القران وقراءة القرآن والابتهالات ومرة حبيت اجرب اعمل كده وبالفعل كانت تجربة رائعة جدا بالنسبة لى ونالت اعجاب الكثير من أهلي وأصدقائي، وحبيت الموضوع أكتر وبالفعل يوم بعد يوم الحلم كان يكبر معايا واشتركت فى العديد من مسابقات الجامعة و بقيت مشهورة جدا فى قريتى وسط اهلى واصدقائى وتم طلبى بالاسم فى العديد من الندوات الثقافية

واضافت : كان والدى دائما صاحب الدعم ليا فى كل حاجة بالإضافة الى العديد من الزملاء وفى يوم أثناء اشتراكى فى حفل تقابلت مع أحد أساتذتي وهو الاستاذ احمد ابو الخير الذى قرر ان يدعمني نفسيا لمشاركة اعمالى ونشر محتوياتى على مواقع التواصل الاجتماعى لنشاهد اراء الاصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعى بعدما كنت قد أوشكت على الابتعاد عن استخدامها علما بانى بنت من قرية ولم يكن لى السماح بحضور الندوات مرغوبا ولكن مع الوقت تفهم الجميع واصبحت معروفه

وتطمح أمنية إلى نقل أعمالها الى صفحات السوشيال ميديا حتى يشاهد العالم أعمالها

وتختتم حديثها بالقول نفسى حلمى يوصل للنور و أقدر أساعد غيري من خلال موهبتى والأهم هو كيفية استغلالها بشكل صحيح وطموحى يجعلني اهتم بالظهور للوصول إلى أعلى درجات النجاح.