أزمة نفسية السبب.. دفن جثة شخص شنق نفسه داخل شقته ببولاق الدكرور

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شخص عثر عليها مشنوقا داخل شقته ببولاق الدكرور، عقب مناظرة جثمانه والإطلاع على تقرير الطب الشرعي المتضمن أسباب وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

شنق نفسه

وكشفت التحريات ان الشاب المتوفي والذى يدعى "كريم.‘." كان يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات باستثناء حز بالرقبة، ويرجح أن يكون تخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية.

بدأت الواقعة..بتلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مشنوقًا داخل منزله.

وعلى الفور انتقلت فرقة من رجال المباحث إلى محل البلاغ الوقوف على ملابسات الواقعة وتبين من المعاينة أن الجثة لشخص يدعى "كريم.‘." يرتدي ملابسه ولا توجد به إصابات باستثناء حز بالرقبة، وأنه تخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية.

تحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة التى تولت التحقيق.