تفحمت محتوياته.. المعمل الجنائي يعاين حريق محل دهانات بالبدرشين

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل محل دهانات وبويات أسفل عقار بالطريق الزراعي بالبدرشين، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه ما أسفر عن خسائر، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وتبين من خلال التقرير المبدئي أن السنة النيران قد التهمت معظم محتويات المحل من بويات ودهانات، ويرحج أن يكون وراءه ماس كهربائي، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في محل اسفل عقار بالطريق الزراعي، بدائرة المركز.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور المركز ورئيس المباحث الجنائية، وتبين بالفحص نشوب حريق داخل محل بويات أسفل عقار وتم إخماده دون امتداد النيران لباقي العقار.

تحرر محضر الواقعة للعرض على النيابة التي تولت التحقيق.