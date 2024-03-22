بمشاركة 34 دولة.. استمرار منافسات كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية بشرم الشيخ

انطلقت اليوم الجمعة، منافسات اليوم الثالث بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية، التي تستضيفها مدينة السلام شرم الشيخ، خلال الفترة من 20 إلى 25 مارس الجاري.

ويشارك في البطولة 34 دولة هي:

“أنجولا، وأستراليا، وكوت ديفوار، والكاميرون، وكولومبيا، وقبرص، وجمهورية الدومينيكان، وإستونيا، وإسبانيا، وفرنسا، وجورجيا، وغانا، وغينيا، والمجر، والهند، والعراق، والأردن، وكينيا، وقيرجيزستان، والمغرب، ومالاوي، وجمهورية مولدوفا، ونيجيريا، وبنما، وبولندا، وبورتوريكو، وسيراليون، وصربيا، وتوجو، وتركيا، وأوغندا، واليمن، وزامبيا”، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

ويشرف على تنظيم فعاليات البطولة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعة أحمد مسعد وكيل المديرية.

وكان محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة وأحمد مسعد وكيل المديرية، قد شهدا فاعليات البطولة التي انطلقت بمنافسات وزن 50 و55 كيلو جرام سيدات ووزن 41 و45 كيلو جرام للسيدات، بالإضافة إلى وزن 80 كيلو جرام رجال.

وأشار محمد فتحي وكيل الوزارة إلى أن إقامة البطولة في شرم الشيخ يأتي في إطار دمج الرياضة مع السياحة، لإبراز أهم معالم مصر السياحية والأماكن الطبيعية الخلابة أمام ضيوف مصر من مختلف دول العالم ، بدعم من وزاره الشباب و الرياضة التي لا تدخر جهد في الترويج للسياحة الرياضي .

ويشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة تضم 19 لاعبًا و18 لاعبة، وحصد ميداليات منتخب مصر في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي حتى الآن كل من: رحاب رضوان الميدالية الذهبية في منافسات وزن 55 كيلو بعد رفعها ثقلا قدره 125 كيلو، وأميمة عمر الميدالية الفضية في منافسات وزن 50 كيلو بعد رفعها ثقلا قدره 102 كيلو، وحسن العطار الميدالية الفضية في منافسات وزن 80 كيلو بعد رفعه ثقلا قدره 192 كيلو، ومظهر تمام الميدالية البرونزية في منافسات وزن 80 كيلو بعد رفعه ثقلا قدره 191 كيلو، ونوال رمضان الميدالية الفضية في منافسات وزن 45 كيلو بعد رفعها ثقلا قدره 100 كيلو، وإيناس الجبالي الميدالية الفضية في منافسات وزن 41 كيلو بعد رفعها ثقلا قدره 90 كيلو، وصباح أحمد عبد الفتاح الميدالية البرونزية في منافسات وزن 55 كيلو بعد رفعها ثقلا قدره 102 كيلو، وشريف عثمان الميدالية البرونزية في منافسات وزن 65 كيلو بعد رفعه ثقلا قدره 188 كيلو.

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