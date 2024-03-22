أسعار الدولار اليوم الجمعة 22 مارس 2024

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك العاملة داخل السوق المصرفية اليوم الجمعة الإجازة الأسبوعية للبنوك.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 46.62 جنيه للشراء و46.72 جنيه للبيع.

بينما سجل أقل سعر دولار نحو 46.5 جنيه للشراء و46.6 جنيه للبيع في ميد بنك، يليه بنك التنمية الصناعية مسجلا 46.52 جنيه للشراء و 46.62 جنيه للبيع .

فيما بلغ سعر الدولار في البنوك الأخرى نحو 46.6 جنيه للشراء و46.7 جنيه للبيع في بنوك "سايب، إيجي بنك، الإسكندرية، المصرف المتحد، التعمير والإسكان، الأهلي الأهلي الكويتي، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، البركة، التجاري الدولي CIB، الاستثمار العربي، قطر الوطني الأهلي QNB، العقاري المصري العربي".

وسجل أعلى سعر دولار نحو 46.9 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي.