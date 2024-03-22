مسلسل المعلم الحلقة 11| مصطفى شعبان ينجو من مكائد شداد ويحصل على السمك

تستمر أحداث مسلسل "المعلم" في حمل مزيدًا من الإثارة والتشويق، حيث شهدت نجاح مصطفى شعبان في الحصول على السمك ونجاته من مكائد المعلم "شداد" الشخصية التي يجسدها الفنان طارق النهري ونجله "عنتر" الشخصية التي يقدمها الفنان منذر رياحنه.

شهدت الحلقة، مقابلة جمعت بين المعلم والريس غريب صدفة في الميناء ليسأله عن أحوال سوق السمك الذي يسيطر عليه شداد بشكل كبير، استمر الحديث بينهم حيث أكد غريب أنه سيعطي المعلم السمك فى مراكبه بعد عودتهم من البحر، وسيعود بهم إلى القاهرة، ردًا لجميل والده الذي أغرقه بالكثير من الجمايل، ليفرح المعلم بتلك الموقف الشهم.

انتهت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "المعلم" بتحريض "عنتر" شخصية منذر رياحنة خلال أحداث العمل رجالته على قتل المعلم وعدم السماح له بالمجيء إلى سوق السمك.

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" كل من؛ مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.