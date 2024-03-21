أصالة ترند تويتر والجمهور يدعمها بسبب أصحاب الأرض

تواجه المطربة أصالة أزمة جديدة بخصوص أحدث أغنياتها “ أصحاب الأرض “وهي الأغنية التي تدعم بها شعب فلسطين فبعد انسحاب إحدى المطربات المعروفين بالمشاركة في الأغنية رغم تسجيل صوتها ، وطلبها عدم المشاركة لتخرج الصورة النهائية بصوت اصالة فقط رغم كون العمل معد ليكون ديو غنائي ، تواجه اصالة تحدي وتهديد جديد .

حيث تم ارسال أكثر من انذار لإيقاف الاغنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتهام اصاله بكونها محرضة على القتل وسيتم اغلاق الأغنية، لتتصدر النجمة السورية تريند اليوم عبر تويتر دعم وحب لها لمواجهة هذه الازمة .

أغنية أصحاب الأرض تم الاعداد لها منذ شهرين بعد تخطيط وتفكير كبير من اجل اصدار عمل يناسب حجم القضية الفلسطنيه ، وهي للمنتج آنس نصري ومن اخراج عادل رضوان وبالتعاون مع الشاعر الكبير فارس قطري والمعروف عنه دائما انه الشاعر المبكي.

https://www.youtube.com/watch?v=chWULHVO2HQ