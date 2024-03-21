حق عرب الحلقة الـ 11 .. أحمد العوضي يزور دينا فؤاد فى المستشفى بعد محاولة انتحارها

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل حق عرب بطولة النجم احمد العوضي العديد من الأحداث أبرزها نقل"حنان" دينا فؤاد إلى المستشفى لإسعافها بعد أن قامت بتقطيع شرايين يدها، وذهب "عرب" أحمد العوضى للاطمئنان عليها بعد إلحاح من والدته سلوى عثمان، وعندما رأت حنان وجود عرب فى غرفتها بالمستشفى بكت ونظرت إليه وكأنها تتوسل له أن يسامحها، وجلس عرب مع حنان بمفردهما داخل الغرفة فى مشهد مؤثر وعاتب كل منهما الآخر على ما حدث، وحاولت حنان تبرير موقفها لعرب لكنه تحدث معها بأسى شديد وأخبرها عن الحزن داخل قلبه منذ معرفته بمحاضر النصب التى تم تحريرها ضدها.

تضمنت الحلقة طلاق الغرباوى والد حنان من زوجته رضا وفاء مكى، بعد مشادة كلامية بينهما بسبب ما حدث لحنان وترتب عليه محاولة انتحارها، كما عرف عرب خلال الحلقة الوجه الآخر للمعلم عبد ربه رياض الخولى، بعد أن قام بحرق اللصوص الذين تجرأوا عليه وكادوا أن يسرقوا منه الآثار.

مسلسل "حق عرب" يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق