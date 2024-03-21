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الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

مراجعات نهائية فى مادة الرياضيات للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى

مراجعات لطلاب صفوف
مراجعات لطلاب صفوف النقل
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن روابط المراجعة النهائية فى مادة الرياضيات لجميع الصفوف الدراسية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى للفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣

يأتى ذلك من منطلق حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على مصلحة أبنائها الطلاب ، وفى إطار التقويم المستمر الداعم لهم وخطة الدولة لدعم التحول الرقمى وجعل التكنولوجيا سبيلاً لتوصيل أفكارنا لأبنائنا الطلاب

الروابط كالآتي:-

https://forms.office.com/r/nk2adBQWbt راجع معلوماتك حتى منتصف شهر مارس2024 الرياضيات الصف الرابع الإبتدائي
https://forms.office.com/r/pDt6h6Fse2
راجع معلوماتك حتي منتصف شهر مارس 2024 للصف الخامس الإبتدائى

https://forms.office.com/r/qzLN056JrL راجع معلوماتك حتى منتصف شهر مارس2024 
 الرياضيات الصف السادس الإبتدائى

https://forms.office.com/r/7yFzpCzZ4c  راجع معلوماتك الصف الأول الإعدادى حتى منهج منتصف شهر مارس 2024

https://forms.office.com/r/Eh9QU2R68P راجع معلوماتك للصف الثانى الإعدادى حتى منهج منتصف شهر مارس 2024

https://forms.office.com/r/HDA2jwx4AM راجع معلوماتك للصف الثالث الإعدادى حتى منهج منتصف شهر مارس 2024
https://forms.office.com/r/FvgHY4gjeb  راجع معلوماتك عن فبراير و نصف مارس2024 للصف الأول الثانوى رياضيات
https://forms.office.com/r/2EUT1vMnEG  راجع معلوماتك في منتصف مارس 2024 الرياضيات العامة للصف الثانى الثانوى الأدبى
 https://forms.office.com/r/vxK8gmyDtu راجع معلوماتك حتى نصف مارس 2024  الرياضيات البحتة للصف الثانى الثانوى العلمى
https://forms.office.com/r/fU4muXyQ5Z  راجع معلوماتك حتى منتصف شهر مارس 2024  تطبيقات الرياضيات للصف الثانى الثانوى العلمي

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