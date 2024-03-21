عرض فيلم "Furiosa" بمهرجان كان السينمائي



بعد مرور تسع سنوات على فيلم Ma" Max: Fury Road، تعود الملحمة الشهيرة للمخرج وكاتب السيناريو والمنتج الأسترالي جورج ميلر إلى شارع الكروازيت، حيث سيتم الكشف عن فيلم “Furiosa: A Mad Max Saga” الذي طال انتظاره بحضور المخرج وطاقم الممثلين بقيادة أنيا تايلور جوي وكريس هيمسوورث وتوم بيرك، بمهرجان كان السينمائي في نسخته الـ77، والمقرر عقدها في مايو المقبل.

وقال مخرج الفيلم جورج ميلر في بيان صحفي: “كانت فكرة هذه المجموعة المسبقة معي منذ أكثر من عقد من الزمن. لا أستطيع أن أشعر بسعادة غامرة للعودة إلى مهرجان كان - مع أنيا وكريس وتوم - لمشاركة Furiosa: A Mad Max Saga. لا يوجد مكان أفضل من الكروازيت لتجربة هذا الفيلم مع الجماهير في قاعة العرض".

Furiosa: A Mad Max Saga هي الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة، حيث نعود خلاله إلى أصول فيوريوسا، بطلة الملحمة الجديدة التي ظهرت في Mad Max: Fury Road، وتحاول العودة إلى المنزل، على الرغم من وجود العديد من العصابات المسلحة المعادية.

صدر فيلم "Mad Max: Fury Road" عام 2015 وحصد 6 جوائز أوسكار. وتدور الأحداث في إحدى الصحاري المقفرة بعد نهاية العالم، يعيش اثنان من الثوار الفارين اللذين يحملان إمكانية استعادة النظام لطبيعته من جديد، أولهما هو ماكس (توم هاردي)، الرجل الذي يسعى وراء التصالح مع الذات بعد خسارته لزوجته وابنه في أعقاب الفوضى التي اجتاحت الكوكب، وفيوريسا (تشارليز ثيرون) التي تعتقد أن طريقتها في اﻹصلاح قد تكون مجدية عبر الصحراء.