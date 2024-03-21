حنان شرشار: كلمة الرئيس باحتفالية المرأة المصرية تتويج لعهد يؤمن بدورها داخل المجتمع



ثمنت حنان فايز شرشار، القيادية بحزب حماة الوطن وأمينة الحزب الوراق بمحافظة الجيزة،كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية 2024، مشيرة إلى أن الرئيس يمثل الداعم الأول للمرأة المصرية، وحريص على حفظ مكانتها ودورها واحترامها دائما داخل المجتمع، تنفيذا التوصية الأديان السماوية التي حثت على تقدير واحترام المرأة.

وقالت حنان شرشار، في بيان لها، أن القيادة السياسية وضعت ثقتها كاملة في ضرورة تمكين المرأة المصرية والاعتراف بكونها ومكانتها داخل المجتمع، ونجحت في تثبيت هذه الثقة من خلال ترجمة العديد من الخطوات والتوجيهات إلى أن أصبحت واقعا ملموسا تعيشه المرأة المصرية في كنف إرادة سياسية آمنت بها واعطت لها حقوقها وقدمت لها الحماية الكاملة كحق أساسي وليس منحة.

وأكدت أن توجيهات الرئيس بإنشاء متحف للمرأة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لحفظ إنجازاتها وخطواتها الفعالة، تعكس الحرص الشديد من فخامته على تعزيز صورة المرأة المصرية وتخليد إنجازاتها وتسجيلها في التاريخ المصري ليكون شاهدا على قدرتها وقوتها اللامحدودة في سبيل تحقيق مجد هذا الوطن الغالي.

ولفتت شرشار، الى أن المرأة المصرية حققت لذاتها كثير من الطموحات والإنجازات بفضل الإرادة السياسية التي وثقت في قدرتها، واعتبرتها رمز للقوة والصبر والعزيمة، ومفتاح لاستقرار المجتمع والأسرة المصرية، وبفضل ما تقدمه من تضحيات ومهام وأدوار لا تقل عن الرجل أو الجندي في المعركة، فهي تكافح من أجل بناء أسر وأبناء يقودوا المستقبل غداً.