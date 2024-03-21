الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «iscore» تطلق علامتها التجارية الجديدة

أطلقت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore علامتها التجارية الجديدة التي تعكس رؤيتها المستقبلية للنمو بما يتماشى مع مستهدفاتها الطموحة والتنوع في الخدمات في إطار إستراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي التي تنتهجها الدولة ويدعمها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية .

جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمته الشركة اليوم، بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائمانيiscore وموظفي الشركة.

وتعكس العلامة التجارية الجديدة للشركة المصرية للاستعلام الائتمانيiscore رؤية أكثر ديناميكية في التعامل مع متطلبات السوق ،ومواكبة التطورات والخدمات المختلفة التي توفرها للقطاع المصرفي وغير المصرفي، وتعكس أيضا القدرة على تعظيم الاستفادة في مجال تحليل البيانات، وكيفية تسخيرها لخدمة الاقتصاد القومي.

ولا يقتصر تغيير العلامة التجارية للشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore على شكل الشعار فقط، لكن يمتد أيضاً إلى نوعية الخدمات التي تستهدف الشركة إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وتشمل تغطية شرائح جديدة من العملاء، بما يضيف بعداً جديداً للخدمات التي تقدمها لإثراء تجربة عملائها وتعزيز ريادتها داخل السوق المصري.

كما تعكس العلامة التجارية الجديدة للشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore إستراتيجيتها الجديدة نحو الانفتاح على الشراكات المتعددة مع كُبريات المؤسسات محلياً وإقليمياً ودولياً.