تعليم شمال سيناء يكرم 25 أم مثالية

كرمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء اليوم الخميس ٢٥ أم مثالية من مديرية التربية والتعليم و إدارة العريش التعليمية وشهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء احتفالية يوم الوفاء والعرفان.

وجري تكريم الأمهات المثاليات بنقابة المعلمين قسم أول العريش. كما تم تكريم العاملين بالتربية والتعليم وكانت الإحتفالية تحت إشراف جهاد سليمان المسلماني نقيب معلمي أول العريش وشربات صبحي أمين اللجنة و رأفت مطر أمين الصندوق و حمادة حجاب عضو و أشرف سيد احمد عضو و السيد اللبودي عضو و حسنة الشرقاوي و وائل عروج عضو .



بدأ الحفل بالسلام الوطني الجمهوري تلاها القرآن الكريم تلاها كلمة الافتتاح لنقيب معلمي أول العريش تلاها كلمة وكيل إدارة العريش التعليمية تلاها كلمة الأم المثالية ثم كلمة مدير إدارة العريش التعليمية تلاها كلمة القيادات التعليمية وكلمة التعليم الجامعي ثم كلمة حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ثم توزيع الهدايا وشهادات التكريم ودروع التكريم

وتم تكريم عدد ٢٥ أم مثالية من مديرية التربية والتعليم و إدارة العريش التعليمية .