إخماد حريق مخلفات داخل كلية التربية الرياضية بجامعة القاهرة

اخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب بمخلفات أشجار داخل كلية التربية الرياضية بجامعة القاهرة دون وقوع إصابات.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل كلية التربية الرياضية بجامعة القاهرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتبين أن الحريق نشب بمخلفات أشجار وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.