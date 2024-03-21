«المفتي» يوضح حكم الالتزام بالوتر في عدد التمرات التي يفطر عليها الصائم

قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، اليوم الخميس، عن حكم الالتزام بالوتر (العدد الفردي) في عدد التمرات التي يفطر عليها الصائم: اإن لوتر مستحب في كثير من الأمور وكان النبي يحب الوتر في كل شيء، ولكن ليس على وجه الإلزام، فمن أفطر على تمرتين فلا بأس.

وشدَّد خلال برنامجه الرمضاني اليومي، على أن من الشريعة جملة من الأحكام القطعية الثبوت والدلالة، وهي التي لا مجال فيها للاجتهاد أو التغيير، ولا يجوز أن يأتي قانون يخالفها أو يسمح بإلغائها أو يجور عليها، ثم هناك الأحكام الظنية التي يجري فيها الاجتهاد، والتي وقع فيها الاختلاف بين أئمة الفقهاء تبعًا لاختلاف أصول كل مذهب من المذاهب، فيتخيَّر المشرِّع والمُقنِّن من هذه الأحكام ما يلائم حال أهل عصره وزمانهم، وما يكون متلائمًا مع ثقافتهم وحياتهم.