بيراميدز يعلن تجديد عقد مدافعه الدولي

أعلن نادي بيراميدز تجديد عقد نجمه الدولي محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق السماوى ومنتخب مصر في إطار سلسلة إدارة النادي برئاسة المهندس ممدوح عيد لتجديد عقود العناصر والقوام الأساسي للحفاظ على استقر الفريق للمنافسة على البطولات.

ويعتبر محمد حمدي صاحب الـ29 عاما من أهم لاعبي خط الدفاع في الكرة المصرية ولاعب دولي في صفوف منتخب مصر الأول طوال الفترة الماضية.

وانضم حمدي لصفوف بيراميدز عام في 2018 وأصبح واحدا من أهم اللاعبين ولعب خلال تلك الفترة 214 مباراة بقميص بيراميدز في جميع البطولات، وسجل رغم كونه مدافعا 7 أهداف وصنع 21 هدفا آخرين.

وعبر محمد حمدي عن سعادته بتجديد عقده مع بيراميدز مؤكدا أنه يشعر بالراحة في النادي، مؤكدا أن الجميع هنا في بيراميدز عائلة كبيرة ونساعد بعضنا والكل على قلب رجل واحد.

شدد على أنه يتمنى مساعدة زملائه في تحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الحظ عاندنا كثيرا في الفترة الماضية وكنا قريبين من تحقيق البطولات ولكننا سنكون أقوى في المستقبل.

يذكر أن نادي بيراميدز أعلن في وقت سابق تجديد عقد مدافعه الدولي أسامة جلال.