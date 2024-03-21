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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

الخشت يبحث مع العيسى سبل بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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استقبل الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين ورابطة الجامعات الإسلامية، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، في اجتماع خاص ضمن فعاليات  المؤتمر الدولي "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"، الذي عقد بمكة المكرمة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تجسير الفجوة بين المذاهب الإسلامية في إطار من الحفاظ على التنوع والهوية مع بناء جسور التواصل تحت مظلة الإسلام الواحد الذي يضم كافة المسلمين تحت سمائه الجامعة، وإزاحة العوائق التي تقف أمام بناء هذه الجسور، وتمهيد الأرض أولا قبل البناء، مع إعادة بناء فهم جديد للعلاقة بين المذاهب الإسلامية في ضوء الكتاب الكريم، وما ثبت يقينا فقط من السنة المتواترة المبينة.

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الأمير محمد بن سلمان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الحرمين الشريفين الدكتور محمد الخشت العالم الإسلامي المذاهب الإسلامية