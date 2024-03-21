حكاية أشهر موائد الرحمن في مصر في شوارع القاهرة

في شهر رمضان المبارك يتنافس المسلمون الي فعل الخيرات والتقرب الي الله فكلا علي قدر استطاعته منهم بالتصدق علي المحتاجين والتيامي ومنهم بإطعام الفقراء والمساكين علي مائدة الرحمن هو اسم اشتهر بمائدة إلافطار في أيام صيام شهر رمضان الكريم ، وتعد موائد الرحمن من أهم مظاهر الخير والتراحم فيما بين الناس والذي يميز هذا الشهر عن أغلب شهور العام ، وتختلف الأطباق والأكلات حسب المكان من حي راقي أو شعبي وحسب الامكانيات المادية .

وأطلق اسم مائدة الرحمن حيث تداولت قصة شهيرة عن رجل يدعي عبد الرحمن كان يحب عمل الخير ومساعدة الفقراء والغلابة وقرر هذا الرجل إقامة مائدة خارج بيته لعابري الطريق والمحتاجين للإفطار عليها ومنذ ذلك الوقت وأطلق علي الموائد

بهذا الاسم واطلق باسمه سبيل في شارع المعز ومسجد سمي باسمه في ميدان الاوبرا .

أصل موائد الرحمن علي مر العصور والأزمنة:

البداية يرجع هي منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام حيث أقام مائدة لأهل الطائف عند زيارتهم له في شهر رمضان فكان صلي الله عليه وسلم يرسل طعام الإفطار والسحور مع سيدنا بلال بن رباح وتوالت هذه العادة المباركة في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين ، فيذكر أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقام دار للضيافة في عهده لإفطار فيها الصائمون،

وفي عصر هارون الرشيد اقيمت موائد الرحمن في حديقة قصره في بغداد وكان يحب تفقد الصائمين متنكرا بين الموائد للسؤال عن رأيهم في الطعام ومدي احتياجهم له وعن الطعام المفضل لهم ولموائد الرحمن في مصر تاريخ عظيم ممتد علي مر العصور والازمنة

أيضا قام أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية ، بالعطف على المحتاجين والفقراء ، وإقامة الولائم لهم على مدار العام ، خاصة في شهر رمضان ، حيث أمر في عام 880 بإقامة موائد الإفطار للصائمين في رمضان ويقدم فيها أفخر الأكلات لسنوات وبعد توليه البلاد أقام وليمة كبيرة للأمراء ومسؤلين الدولة في بداية شهر الصيام ، وفي السنة الرابعة طلب حضور الأعيان والتجار والأثرياء إلى وليمة كبيرة فاخرة تشمل كل ما لذ وطاب من الطعام والشراب فلما انتهوا منها ، خطب فيهم وقال : "جمعتكم لأعلمكم طريق البر بالناس وأخبرهم بأنه يعلم جيدا أنهم ليسوا في حاجة إلأى هذا الطعام والشراب".

وأضاف : “ولكن آمركم من الآن أن تفتحوا بيوتكم ، وتمدوا موائدكم للسائل والمحروم ، ومن لاينفذ هذا الأمر يتعرض لأشد العقاب"



حكاية موائد الرحمن، تعرف على تاريخ أول مائدة إفطار فى مصر

أول مائدة رحمن في مصر

في عهد الفاطميين

توقفت موائد الرحمن لوقت من الزمن، ثم بدأت مرة أخري في الظهور في عهد الخليفة المعز لدين الفاطمي، وكان تسمي بموائد الرحمن "دار الفطرة"، وكان المعز لدين الله الفاطمي يخرج عدد كبير من انواع الطعام من قصره 1100 قدر ، ويقوم بتوزيعها للفقراء، ولكن رجعت الموائد تختفي للمرة الثانية بسبب الحروب في عصر المماليك والعثمانيين.

في عهد المماليك

وفي عهد المماليك أقيمت موائد الرحمن ، وعمل السلاطين علي تخصيص أموالهم للإنفاق على هذه الموائد، وكان من بينهم السلطان"حسن بن قلاوون"، الذي كان يقوم كل يوم في رمضان بذبح أكثر من 117 ذبيحة بالاضافة للمأكولات المتنوعة طوال شهر رمضان.

وكان الحكام والامراء يداومون علي إقامة موائد الرحمن فى حديقة قصورهم وفى ، حتى وإن كانت تتغير مساحة المائدة وعدد الصائمين عليها .

أول مائدة إفطار قبطية

وفي العصر الحديث أقام أحد الأقباط أول مائدة إفطار قبطية، في رمضان من أجل الإفطار في ميدان الأفضل بحي شبرا عام 1969م، والتي اقامها و نظمها القمص صليب متى ساويرس، راعي كنيسة مارجرجس، وهي كانت مائدة إفطار ل تضم المسلمين والمسيحيين في شهر رمضان، ومنذ ذلك الوقت بدأت موائد الرحمن في الظهور حتى انتشرت في كل الميادين والشوارع المصرية

وعن أشهر الموائد الرمضانية هى مائدة جامع الازهر الشريف تخدم عدد كبير من الصائمين وتقوم بإفطار أكثر من 5 آلاف وجبة ساخنة يوميا ويشرف عليها مسؤولين من الازهر.

وأيضا تستقبل مائدة الافطار الطلاب المبعوثين من كليات الازهر الشريف.

ثم تأتي مائدة ميدان المطرية وتحديدا تقام خلف قسم المطرية بمنطقة شرق القاهرة وهي الأشهر والأهم حتي الآن وتناقلتها وكالات الأنباء العالمية وحضرها سفير كوريا الجنوبية وهي تخدم أكثر من 7ألاف صائم ويساهم فيها رجال الأعمال وعدد من الفنانين حيث لفتت انتباه أنظار العالم ومصر والدول العربية .

ومن حي المطرية الي حي مدينة نصر وتحديدا استاذ القاهرة الرياضي

والأشراف المهدية تقيم مائدة افطار 5000 صائم ومن حى المطرية حيث تنتشر موائد الإشراف في اغلب المحافظات مثل الغربية بلدة قلين و بلدة سجين الكوم والشرقية العزيزية والزقازيق والصعيد مثل قنا وسوهاج

وعن موائد الرحمن مشاهير الفنانين :

مائدة فيفي عبده

حرصت الفنانة فيفي عبده إعداد مائدة الرحمن الخاصة بها، منذ سنوات عديدة بشارع جامعة الدول العربية، ولم تكتفي بذلك، وعن رأيها الشخصي عن المائدة قالت «ده أمر بين العبد وربه و محبش حد يتدخل فيه يارب كل السنه تبقي رمضان وكل سنه و مصر بخير ».

شيرين عبد الوهاب

اهتمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على اعداد مائدة الرحمن الخاصة بها بحي البساتين، فيقوم والدها بالإشراف عليها بنفسه، كما حرصت على أن تقدم أشهي أنواع المأكولات.



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