محافظ قنا: البدء في أعمال الرصف بمنطقة كلاحين قفط الصناعية

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بإنه تم البدء في أعمال الرصف بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط، بمنطقة البوابة الغربية وحتي السوق التجاري، والذي يخدم كلا من المبني الاداري للمنطقة الصناعية – السنترال – البنزينة – نقطة شرطة ).

وأضاف الداودى، أن أعمال الرصف تتم بطول 1000 متر عبارة عن حارتين كل حارة يبلغ عرضها 9 متر، مشيرًا إلي أن الأجهزة التنفيذية حريصة على رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية ، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين ، وذلك ضمن الخطة الموضوعة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وبرامج تنمية الصعيد.

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