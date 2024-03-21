دورة تدريبية حول الصحة المهنية وإدارة الأزمات والكوارث بـ"تعليم البحيرة"

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أهمية الدورات التدريبية لرفع كفاءة جميع العاملين وتوفير أحدث الوسائل والنظم في هذا الصدد.

وقال وكيل الوزارة، أن المديرية، نظمت سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تم تنظيمها بالتعاون مع قسم السلامة والصحة المهنية بالمديرية المركزية، حيث تهدف هذه التدريبية لتعريف المشاركين بوسائل الأمان والسلامة، وتعزيز استخدامها للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بالإضافة إلى الاهتمام ببرامج السلامة والصحة المهنية، حيث يتم تأمين الأدوات اللازمة وتوفير التدريب المستمر لتنفيذ هذه البرامج، بهدف تمكين المدارس من اكتشاف مواطن الخطر والاستعداد التام لمواجهة الطوارئ والحد من المخاطر.

وأشار وكيل الوازرة، إلي إنه استفاد من ورش العمل في مجال السلامة والصحة المهنية إجمالي 485 متدربًا منذ بداية الفترة من 3 مارس 2024 وحتى اليوم، حيث تم توزيع هؤلاء المتدربين على عدة إدارات تعليمية، حيث بلغ عدد المتدربين في إدارة مركز دمنهور 130 متدربًا، وإدارة بندر دمنهور 90 متدربًا، ووادي النطرون 25 متدربًا، وإدارة النوبارية التعليمية 38 متدربًا، وإدارة شبراخيت التعليمية 46 متدربًا، وإدارة التحرير التعليمية 57 متدربًا، وإدارة الرحمانية التعليمية 100 متدربًا.

ومن المقرر تواصل ورش العمل الخاصة بقسم السلامة والصحة المهنية حتى تاريخ 21 أبريل 2024، حيث سيتم الانتهاء من تدريب المتدارين في باقي الإدارات التعليمية، تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الوعي بالسلامة والصحة المهنية وتطوير مهارات العاملين في التعامل مع الطوارئ وإدارة الأزمات.