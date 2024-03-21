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الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

فى ذكرى ميلاده.. ياسين إسماعيل ياسين مخرج وكاتب وممثل

ياسين اسماعيل ياسين
ياسين اسماعيل ياسين
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تحل اليوم ٢١ مارس ذكرى ميلاد المخرج ياسين إسماعيل ياسين، والذى رحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٥٨ عام، بعد صراع طويل مع المرض.

البداية الفنية

كانت البداية الفنية للطفل ياسين اسماعيل ياسين مختلفة عن الكثير، فهو نجل الفنان الأكثر شهرة وتأثير الراحل إسماعيل ياسين، ومع النشأة فى منزل والده عشق الطفل ياسين الفن منذ الصغر، وشارك وهو طفل فى فيلم "اسماعيل ياسين فى البوليس الحربي" من بطولة والده الفنان القدير اسماعيل ياسين، ورغم ظهور بوادر الموهبة على الطفل ياسين، إلى أنه لم يكمل مشواره الفني كممثل.

الاتجاه للكتابة

عشق الطفل ياسين اسماعيل ياسين الفن، حتى قرر بعد التخرج أن يتجه إلى التأليف والكتابة وقدم العديد من الأعمال الفنية التى حقق من خلالها حلم  الذى كان يراوضه طوال الوقت، بكتابة أعمال فنية تخرج إلى نور الجمهور.

أبرز أعماله الفنية

قدم الكاتب ياسين اسماعيل ياسين العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "تحت التهديد، القناص، المكالمة القاتلة، عاد لينتقم، المنتقمون، دوائر الشك، امرأة بلا قلب، بذور الشيطان".

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