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الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

نطفيء الحرائق ولا نشعلها.. رسائل السيسي للمصريين خلال احتفالية المرأة المصرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، حيث تم تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، فضلا عن تكريم عددا من النماذج النسائية المشرفة في إطار دعمه وتقديره لدور المرأة المصرية فى المجتمع.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي  الحكومة بتوفير تمويل بقيمة 10 مليارات جنية لصندوقي الأسرة وكبار السن.

ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل خلال الاحتفالية أبرزها:

- المرأة هي من تحملت تبعات الأزمة الاقتصادية خلال السنوات الأربع الماضية.
- الدولة مستعدة لتحقيق التوازن في السلع وظبط السوق 
- لا نقلق من الخارج وأزمات الخارج
- نطفيء حرائق ولا نشعلها
- تحسن الأوضاع هو نتيجة جهد جماعي من الاطراف كافة
- مصر تسعي لوقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن المحتجزين
 

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