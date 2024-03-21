الجثث اختفت.. حادث مروع بين شاحنتين عملاقتين لنقل القمح والبطاطس بالوادي الجديد (صور)

شهد طريق توشكى – شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، حادث مروع بمنطقة الكيلو 270 من الطريق بالقرب من القرية الثالثة لقرى " الشب " التابعة لمركز باريس، حيث تصادمت شاحنتان عملاقتان بالمواجهة في الطريق مما أسفر عن اندلاع النيران فيهما لمدة وصلت إلى 10 ساعات تقريبا.

بدأت الحادثة بورود بلاغ لمرفق إسعاف الوادي الجديد عن حادث تصادم تريلا محملة بمحصول البطاطس وأخرى محملة بالقمح واندلاع النيران فيهما فجر اليوم ونظرا لبعد مسافة الحادث عن أقرب منطقة معمورة مما تسبب في تفحم شاحنتي النقل حتى وصول أقرب مساعدة من مركز باريس وتدبير لودر لفصل مكونات الشاحنتين ومحاولة إخراج جثث ضحايا الحادث نظرا لتفحم الشاحنتين بسبب اندلاع النيران وطول مدة الحريق.

وكشف رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، عبد الناصر صالح، أنه من المتوقع أن الحادث منذ السحور وتأخر البلاغ بسبب بُعد منطقة الحادث وعدم مرور أحد بالطريق في ذلك التوقيت وجاري البحث عن جثث ضحايا الحادث والمتوقع أن يكون 4 جثث بواقع شخصين لكل شاحنة وقد يزيد عدد ضحايا الحادث.

وأكد عبد الناصر، أن مسئول الإسعاف أكد له عدم العثور على الجثث حتى الآن ومن المتوقع أن تكون الجثث تفحمت تماما بشكل أدى لصعوبة تمييزها بين حطام الشاحنتين.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث وجاري البحث عن بقايا جثث ضحايا الحادث وتحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اعمال رفع حكام الحادث بطريق توشكى - العوينات

تصادم شاحنتي بطاطس وقمح بالوادي

تفحم شاحنة بطاطس في حادث

تفحم شاحنتي بطاطس وقمح بالوادي

تفحم لوحات معدنية لشاحنة في حادث باريس

جانب من حادث مركز باريس

حادث تصادم شاحنتي بطاطس وقمح بالواد

محاولات اخراج جثث ضحايا الحادث

محاولات البحث عن جثث لضحايا الحادث