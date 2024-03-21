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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الصين تبني ترسانة عسكرية ونووية ضخمة وتُعد لغزو تايوان

نووي
نووي
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حذر مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى من أن الصين تبني ترسانة عسكرية ونووية ضخمة لم يشهد مثلها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى وجود أدلة على تمسك الصين بالاستعداد لغزو تايوان بحلول عام 2027.
كما رصدت وزارة الدفاع التايوانية تحليق 32 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، وهو ثاني أعلى رقم هذا العام، بالإضافة إلى 5 سفن تابعة للبحرية الصينية في المياه حول تايوان.
في حين عبرت نحو 20 طائرة "الخط الأوسط لمضيق تايوان" الذي يُمثل حدودًا غير رسمية لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير، في محاولة للفصل بين الجانبين المتخاصمين وتقليل مخاطر اندلاع اشتباكات.
يُعد هذا التصعيد من قبل الصين مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، ويُخشى أن يؤدي إلى صراع إقليمي واسع النطاق.
يُشار إلى أن تايوان جزيرة تتمتع بحكم ذاتي، وتعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، كما تسعى الصين إلى إعادة توحيد الجزيرة مع البر الرئيسي، بالقوة إذا لزم الأمر.
وتُشكل هذه التطورات تحديًا كبيرًا للولايات المتحدة، التي تُعد حليفًا رئيسيًا لتايوان.
وتُحاول الولايات المتحدة ثني الصين عن غزو تايوان من خلال تعزيز قدراتها العسكرية في المنطقة.
ومن المتوقع أن يشهد ملف تايوان مزيدًا من التوتر خلال السنوات المقبلة، ويشكل مصدر قلق كبير للسلام والاستقرار في المنطقة.

الصين ترسانة عسكرية نووية ضخمة غزو تايوان