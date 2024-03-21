محافظ جنوب سيناء في حفل تكريم أمهات الشهداء والمثاليات: العصر الذهبي لعظيمات مصر

أكد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن عصرًا ذهبيًا تعيشه المرأة المصرية لحظة بلحظة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي توج عهده بالعديد من المكتسبات والإنجازات التاريخية التي أحدثت طفرة حقيقية في ملف المرأة ليعرف عهده بالعصر الذهبي للمرأة، وبالفعل حصلت النساء على أعلى فرص التمكين في مختلف المجالات، ووصلت إلى أعلى وأهم المناصب القيادية، حيث دخلت الحياة النيابية ووصلت إلى السلك القضائي وحصلت على نسبة كبيرة في الحقائب الوزارية ومثلت عددًا كبيرًا تحت قبة البرلمان.



وأشاد المحافظ، بدور المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة السيناوية بصفة خاصة في تنمية المجتمع، مضيفا: يعد هذا العصر الذهبي لعضيمات مصر لما حازت به من اهتمام من القيادة و جميع مؤسسات الدولة .

جاء ذلك اليوم الخميس خلال حفل تكريم أمهات الشهداء، والأمهات المثاليات على مستوى مدن المحافظة المختلفة، بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، بحضور اللواء أحمد الأسكندراني، السكرتير العام ، واللواء محمد شعير السكرتيرالعام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، وأنور محمود محمد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأسر الأمهات المكرمات.

وضمت قائمة المكرمات كلًا من: غادة مختار، أم الشهيد البطل النقيب محمود ناجى العواد، ابن محافظة جنوب سيناء الذي استشهد في فبراير عام ٢٠١٨ أثناء أدائه واجب الوطن بشمال سيناء ضمن العملية الشاملة للقضاء على الإرهاب، وأم كلثوم محمد عقل، والدة الشهيد الرائد الشاب "سامح مدحت عبدربه"، الذي لقي ربه شهيدًا إثر حادث أليم أثناء ذهابه إلى عمله، تاركًا نجلته الصغرى والوحيدة "تمارا" وعمرها 47 يومًا

كما ضمت قائمة المكرمات: وهيبة أحمد حليم الأم المثالية على مستوى المحافظة من مدينة أبوزنيمة، وهناء عبدالرازق العدل، أما مثالية من نفس المدينة، وليلى محمود إبراهيم، وزايدة عودة عيد، وفريدة الحفناوي إبراهيم، وانتصار دسوقي إسماعيل، وجميعهن أمهات مثاليات على مستوى مدينة دهب، سهير مختار عبدالوهاب، وفتحية عبد الفتاح إبراهيم، وسميرة حامد التهامي، ونبيلة عبدالعظيم بسيوني، وجميعهن أمهات مثاليات على مستوى مدينة طور سيناء، وعواطف السيد الشرقاوي، الأم المثالية برأس سدر، ورضا عبدالباري شبل أم لابنة من ذوي الهمم من نفس المدينة، ونجاة طه محمد رضوان، أم بديلة كافلة من طور سيناء، وآمال محمد عبدالقوي، الأم المثالية بسانت كاترين، بينما رحاب محروس خليل، أم لابنة من ذوي الهمم من شرم الشيخ.

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