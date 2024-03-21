185 كيس دم وتوعية 2000 طالب حصاد حملة تبرع بصيدلة الزقازيق للعام الجامعى 2023/2024

نظمّ الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بالجامعة "EPSF-Zagazig "، بالتعاون مع بنك الدم التابع لمستشفى الأحرار بالزقازيق، حملة للتبرع بالدم للعام الأكاديمى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بالحرم الجامعى خلال فترتين ، حيث جاءت الفترة الثانية منها على مدار ثلاثة أيام خلال شهر مارس ٢٠٢٤، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتور جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف د.أمل الجندي عميد كلية الصيدلة، و د.نهله يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكان مصاحبًا للحملة كلًا من الدكتورة دعاء حلمي والدكتور أحمد عاطف؛ إذ تم جمع عدد ٧٦ كيس دم ، وقام خلالها طلاب الاتحاد بتوعية ٩٥٠ شخص بأهمية التبرع بالدم والتي تتمثل في إنقاذ حياة في حاجة ماسة لهذا الدم، وكذلك الأهمية العائدة على صحة المتبرِع وهي حماية المتبرعين من السرطان، وزيادة مناعة الشخص المتبرع، وتجديد خلايا الدم.

كما شجعت الحملة على انتظام التبرع ، موضحةً أيضاً الدور الحيوى المتبرع الدائم، والذي يبدأ تبرعه بالدم من سن ١٨ حتى ٦٠ عاماً ، والقادر على إنقاذ ٥٠٤ حياة طوال فترة تبرعه ، وتناولت الحملة أيضاً التوعية عن بعض أمراض الدم مثل الأنيميا والتي تعتبر من موانع التبرع وكيفية التعامل معها.

وقدمت الحملة بعض الخدمات الصحية المجانية التى تم توفيرها للمتبرع، ومنها قياس نسبة الهيموجلوبين، وضغط الدم، وغيرها من تحاليل الدم، بالإضافة إلى التواصل مع المتبرع لتوصيل النتائج له.

وجدير بالذكر أن هذه الحملة تعد الثانية خلال العام الأكاديمي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، حيث كانت الحملة الأولي على مدار يومي ٢٥ و ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ داخل الحرم الجامعي تحت شعار “قضية محلها القلب" لتقديم الدعم للأشقاء فى فلسطين، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، وذلك من خلال الهلال الأحمر المصري؛ إذ نجحت تلك الحملة في جمع عدد ١٠٩ كيس دم، وتوعية ١٠٥٠ شخص بأهمية التبرع بالدم.