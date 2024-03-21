فنانات الأمومة.. أبرز من قدمن أدوار الأم على الشاشة

فى مثل هذا اليوم من كل عام، نحتفل بمناسبة هامة فى كل بيت عربي، "عيد الأم" وهى أقل تقدير وتكريم لمكانة الأم فى قلوبنا، ودورها الرئيسي والأساسي فى بناء المجتمعات وتقدمها، وقدم الفن المصرى الأم كشريك أساسي لمعظم الأعمال سواء سينمائية أو درامية، وفى خضم كل تلك الأعمال كانت هناك بعض أدوار الأم التى لم ولن تنسي من ذاكرة الجماهير، إلى جانب بعض الفنانات التي برعن فى تقديم دور الأم بكافة تفاصيله، وفى السطور التالية نرصد لكم أبرز الفنانات فى تجسيد دور الأم على الشاشة.

كريمة مختار

حققت الفنانة كريمة مختار شهرة كبيرة فى تجسيد دور الأم على الشاشة سواء سينمائياً أو تلفزيونياً، ونالت شهرة كبيرة فى تقديم الدور، وأبرز الأعمال التى إشتهرت بتقديم دور الأم فيها، فيلم "الحفيد"، واستطاعت من خلاله أن تظهر بشكل الأم المصرية التى ترعي الأبناء فى كل مراحل الحياة، وحتى بعد زوجهم تظل حاضرة فى التفاصيل الخاصة بهم.

وعلى مستوى الدراما قدمت الشخصية الأشهر "ماما نونة" فى مسلسل "يتربى في عزو"، وبرعت الفنانة كريمة مختار فى تقديم شخصية الأم المفرطة فى الاهتمام والتى جعلت من ابنها شخصية إعتمادية، لا يستطيع أن ينجز أى شيئ بسبب "الدلع" الذى كان يلاقيه من والدته.

دلال عبدالعزيز

نجحت الفنانة دلال عبدالعزيز فى تقديم شخصية الأم، وكان من أهم أسباب نجاحها هو الطابع الكوميدي فى تفاصيل الأم المصرية، وما كانت تملكه من روح كوميدية فى أدوارها، وإسقاط الجانب الهزلي من تفاصيل الأمهات والعلاقة بينهم وبين الأبناء بكل كواليسها، وكانت تلك المعادلة الفنية فى تقديم الشخصية سبب ضمان نجاح الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز فى تقديم كل أدوار الأم بشكل مميز.

وأبرز الأعمال الفنية التى قدمت من خلالها الفنانة دلال عبدالعزيز دور الأم فيلم "لا تراجع ولا إستسلام، خير وبركة" وعلى مستوى الدراما قدمت الدور الأبرز لمسلسل "سابع جار".

عبلة كامل

نجحت الفنانة القديرة عبلة كامل بتقديم ملحمة فنية متكاملة لدور الأم، من خلال الدور الأشهر درامياً فى مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، وجاءت قدرات عبلة كامل فى ابهار الجمهور من تلقائية استثنائية فى تقديم كل مشاعر الأمومة.

إلى جانب توظيف طاقة المشاعر بالتناغم بين كل انفاعلات المشاهد، لتصبح شخصية الأم فاطمة كشري أحد أهم الأدوار درامياً.

سعاد نصر

فى سلسلة أجزاء المسلسل الإجتماعي "يوميات ونيس"، قدمت الفنانة الراحلة سعاد نصر واحدة من أهم أدوار الأم على الشاشة، وبرعت الفنانة سعاد نصر فى تقديم كل التفاصيل الخاصة بدور الأم من واجباتها تجاه البيت والزوج والمذاكرة للأبناء، بشكل ملامس للواقع بشكل كبير.

وحقق الدور نجاح كبير بسبب التوأمة الفنية بين الراحله سعاد نصر والفنان محمد صبحى.

فردوس محمد

إشتهرت الفنانة فردوس محمد بتقديم دور الأم فى الكثير من الأعمال الفنية، وقدمت تفاصيل الدور بنجاح كبير واعتمدت فى الأداء على تفاصيل التشابه الكبير بين الأمهات فى التعامل، وكانت تضفي صبغة من الحنان و المشاعر مما جعل الجمهور يقنع بها فى تلك الأدوار، والتى أدت إلى شهرتها.

أبرز تلك الأدوار التى قدمت فيها الفنانة القديرة فردوس محمد دور الام فيلم "رد قلبي، سيدة القصر".

آمال زايد

إشتهرت الفنانة آمال زايد بتجسيد أدوار الأم، وقدمت العديد من الأعمال الفنية وذلك بسبب قدراتها على تقديم كل التفاصيل معتمدة على بساطة ملامحها، وقرب ردود أفعالها من كل الأمهات خلف الشاشات، وكانت نظرات الفنانة آمال زايد تشتهر بالمشاعر والحنان الكبير والصدق فى إيصال كل رسائل الأمومة تجاه الممثل الذى يقف أمامها.



وجاءت أبرز أدوار الأم للفنانة القديرة آمال زايد فيلم "شيئ من الخوف، حياتي، الحب الذى كان"