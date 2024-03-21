الصين تطالب المجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب على غزة

طالبت وزارة الخارجية الصينية، المجتمع الدولي بضرورة التحرك فورا لوقف الحرب في غزة، وأن يعتبر الإغاثة مسؤولية أخلاقية.

كما أضافت في بيان لها اليوم الخميس أن تعرض مستشفيات غزة لهجمات متكررة ومعاناة السكان من التجويع، يعكس ضرورة وقف إطلاق النار بالقطاع.

في سياق متصل طالب لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، من نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، بضرورة التفكير في بدائل لهجوم بري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاجون”، أن أوستن أبلغ جالانت في اتصال هاتفي أن على إسرائيل أن تدرس خيارات أخرى غير عملية برية كبيرة في رفح.

وورد أيضا أن أوستن كرر الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهد لحماية السكان المدنيين، وضمان سلامة أفراد الجيش الأمريكي الذين يقيمون ميناء مؤقتا على ساحل غزة، وتوسيع نقل المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق البر.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن الاستعدادات لمثل هذا الهجوم تستغرق بعض الوقت، ومع ذلك، لا يزال مصرا على خططه للهجوم على المدينة التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص.