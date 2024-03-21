خبير اقتصادي: الحزمة الاجتماعية تعكس اهتمام الرئيس السيسي بالمواطن

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، أهمية الحزمة الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إذ تأتي في إطار اهتمام الرئيس بالمواطن المصري ومساعدته في مواجهة الضغوط التضخمية التي فرضتها الأزمات الاقتصادية المتتالية، وبالتالي هي رسالة أن المواطن المصري دائما فى عقل وقلب الرئيس السيسي.

وأضاف الدكتور مصطفى أبو زيد، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الخميس، أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل 65 مليار جنيه فقط لزيادة الأجور والمرتبات.

ولفت إلى أن إجمالي الحزمة الاجتماعية يصل 180 مليار جنيه، موضحا أنها ستعود بشكل إيجابي على المواطن.