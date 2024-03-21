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الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم العروب بالخليل وبلدة الخضر في بيت لحم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مخيم العروب بمدينة الخليل وبلدة الخضر في بيت لحم، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وصول شهيدين فلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليهم، إلى مستشفى طولكرم الحكومي في مخيم نور شمس.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي  في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، واستهدفت المقاومة الآليات العسكرية الإسرائيلية بالرصاص والعبوات الناسفة.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية على موقعًا داخل حارة المنشية في مخيم نور شمس، وقامت جرافات الاحتلال بتجريف محيط دوار اكتابا شرق مدينة طولكرم.

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