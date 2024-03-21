آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية

اقتحمت مجموعة كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، معززة بعدد من الآليات العسكرية، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وانتشرت جنود الاحتلال في شوارع المدينة، ونشر الاحتلال قناصته فوق أسطح المباني العالية، وداهم منزلًا في حي النقار بمدينة قلقيلية.

كما اعتقل الاحتلال الإسرائيلي شابًا من مدينة نابلس، بعد اقتحام المدينة من منطقة نابلس الجديدة ومداهمة منزل الأسير المحرر عاصم الشامي .

وتجددت الاشتباكات، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الطواقم الطبية من الوصول لموقع القصف داخل مخيم نور شمس في طولكرم.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية على موقعًا داخل حارة المنشية في مخيم نور شمس، وقامت جرافات الاحتلال بتجريف محيط دوار اكتابا شرق مدينة طولكرم.