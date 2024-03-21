مسلسل المعلم الحلقة 10| صراعات مستمرة وأحمد بدير يقرر إنهاء حياة مصطفى شعبان

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "المعلم" تصاعدًا في الأحداث، حيث تعرضت زمزم الشخصية التي تجسدها "سهر الصايغ" لوعكة صحية شديدة أدت إلى صدمة لمن حولها.

توالت أحداث الحلقة حول صراعات مستمرة بين رجال المعلم شداد والمعلم داخل ميناء الأتكة، حيث شهدت الحلقة السابقة عثور رجالة "عنتر" الذي يقوم بدوره الفنان منذر ريحانة على "شعبان" في ميناء السويس، وانتهت أحداث الحلقة، على قيام سارة نور بتقديم هدية للمعلم، تفاجئ والدها أحمد بدير الذي يتوعد بقتل المعلم.

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" كل من؛ مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.