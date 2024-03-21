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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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«صحة قنا» تكرم الحاصلين على درجة ماجستير إدارة الأعمال.. صور

جانب من تكريم الحاصلين
جانب من تكريم الحاصلين على الماجستير
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كرم الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا كلا من: الدكتور أشرف السيد، مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للمديرية، والدكتورة نعمة الله طه حسين، عضو إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور بيتر نادر سدراك، عضو مركز المعلومات بمديرية الصحة بقنا، وذلك لحصولهم على درجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة جنوب الوادي وحصولهم على جائزة أفضل الأبحاث العلمية المقدمة لنيل درجة الماجستير المهني لهذا العام.

وخلال لقائه بالمتميزين أكد «بدران»، على دعمه الكامل للعاملين بالقطاع الصحي من أجل التطوير ونيل الدرجات العلمية.

وأشار إلى أن حصول المتميزين علي الدرجات العلمية العليا يعود بالنفع على منظومة العمل بالقطاع الصحي ويدعم الكوادر الطبية العلمية في النجاح والتفوق.

من جانبهم، أعرب المكرمون المتميزون عن سعادتهم بتكريم وكيل الوزارة لهم، مؤكدين عزمهم على التطبيق الفعلي للحصيلة العلمية التي حصلوا عليها من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية بما يعود بالنفع على الجميع.

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